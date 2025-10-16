記者会見する国際通貨基金（IMF）のゲオルギエワ専務理事＝16日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】国際通貨基金（IMF）のゲオルギエワ専務理事は16日、ワシントンで開催中のIMFと世界銀行の年次総会で記者会見し、日本や米国、フランス、イタリアを挙げて「財政再建が必要だ」と指摘した。一方で、自民党の高市早苗総裁は積極財政を進める考えを打ち出している。IMFは15日公表した最新の財政報告で、2026年の日