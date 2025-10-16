フランス・ブルターニュの伝統を受け継ぐ焼き菓子専門店「ビスキュイテリエ ブルトンヌ」から、クリスマスを彩る限定クッキー缶「プティノエル〈缶〉」が登場します。真紅にゴールドの装飾をあしらった華やかな缶には、スパイスが香る5種のクッキーがぎっしり♡11月1日（土）より各店舗・オンラインショップで順次販売スタートです。贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりな特別な一缶です。