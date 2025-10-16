◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第2戦ソフトバンク3―0日本ハム（16日、みずほペイペイドーム）小久保監督も言っていたが、やはり「ここぞ」で決めるのがスーパースターだ。8回。0―0の均衡を破る先制の3ラン。結局、この一発が両軍唯一の得点となり、小久保ホークスが日本シリーズ進出に王手をかけた。「役者」は?おいしいところ?を知っている。「（柳田は）見事なホームランだったね」