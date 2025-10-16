◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第2戦ソフトバンク3―0日本ハム（16日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの川瀬晃内野手（28）が、代打で貴重な四球をマークした。同点の8回1死二塁で登場。四球でチャンスを広げ、柳田悠岐の先制3ランが生まれた。「自分で決めるというより、ギータさん（柳田）、（柳町）達、栗さん（栗原陵矢）につなぐという気持ち。自分らしいと言っていいのか分から