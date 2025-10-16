福岡県警嘉麻署は16日、嘉麻市の住民が持つ携帯に16日午後4時40分ごろ、＋（プラス）で始まる電話番号から「警察署のウエノ」を名乗り「聞きたいことがあります」という内容だけで切断した不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。