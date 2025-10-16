【カイロ共同】イエメンの親イラン武装組織フーシ派は16日、参謀総長を務める幹部が死亡したと明らかにした。階級は「少将」としている。系列メディアが伝えた。死亡時期などの詳細は明らかにしていないが、ロイター通信によると、イスラエルのカッツ国防相は同国軍の攻撃で殺害したと主張した。フーシ派はパレスチナ自治区ガザの戦闘開始を受け、イスラム組織ハマスに連帯を示し、イスラエル攻撃を始めた。イスラエルも反撃し