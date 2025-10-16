ジャパンハウスでのイベントに出席した横綱大の里（左）と立行司の第39代木村庄之助＝16日、ロンドン（共同）【ロンドン共同】大相撲の横綱大の里が16日、ロンドンで日本文化の発信拠点「ジャパン・ハウス」でのイベントに立行司の第39代木村庄之助とともに出席し、最高位に立つ者の考え方を語った。次の九州場所（11月9日初日・福岡国際センター）が昇進3場所目となる大の里は「優勝できる時にたくさんして、何回も優勝できるよ