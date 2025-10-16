◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第２戦阪神５×―３ＤｅＮＡ＝延長１０回＝（１６日・甲子園）阪神の佐藤輝明内野手が、８回の同点打を含む３安打２打点でチームの勝利に貢献した。初回１死二、三塁の第１打席では、ＤｅＮＡの先発・竹田から左前の適時二塁打を放ち、先制点を呼び込んだ。２―３の８回には１死一、二塁から、伊勢の１３２キロのフォークを右前に運ぶ同点打に「１球でいいバッ