ＥＣＢ理事のウンシュ・ベルギー中銀総裁の発言が伝わっており、「欧州経済は回復力を見せている。ＥＣＢはほぼ完璧な仕事をした」と述べている。 ・欧州経済は回復力を見せている。 ・ＥＣＢはほぼ完璧な仕事をした。 ・インフレリスクはやや下方へ。 ・ＥＣＢは基本的に良好な状態。