「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神５−３ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）ＤｅＮＡが逃げ切り失敗。延長の末に敗れ、０勝３敗（アドバンテージ分を含む）となり、崖っぷちに立たされた。１点のリードを守れなかった。逃げ切り態勢に入った八回に送り出した伊勢が２四球でピンチを招き、佐藤輝の右前適時打で同点打とされた。延長十回は佐々木が先頭の中野に左前打を浴び、森下に左中間へのサヨナラ２ランを浴