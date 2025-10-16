◇セCSファイナルステージ第2戦阪神5―3DeNA（2025年10月16日甲子園）阪神・畠が2―3の6回から2番手で登板した。先頭の牧を四球で歩かせると1死二塁のピンチを招いたものの、石上を148キロのストレートで空振り三振、続く林も二ゴロに仕留めて無失点で切り抜けた。「先頭の四球がアカンですね。でもまあゼロで抑えられたからオッケーです」。反省とともに、仕事を果たせた充実感を漂わせた右腕。今季は右手中指のコンデ