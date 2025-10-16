『ESPN』が発表した「2026年北中米W杯出場国による優勝予想ランキング」で、フランス代表が1位に立った。世界87か国を対象に、代表チームの「才能」と「調子」を総合的に評価した。推定市場価値(出典『トランスファーマルクト』)と試合結果や対戦相手の強さ、試合の重要度などをもとにポイントを決める「ワールドフットボールEloレーティング」を組み合わせ、26年ワールドカップで優勝する可能性を数値化した。ランキングの頂点