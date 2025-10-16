日本サッカー協会(JFA)は16日、日本代表は11月14日に豊田スタジアムで開催されるキリンチャレンジカップでガーナ代表と対戦することが決まったと発表した。ガーナ代表との対戦は2022年6月10日のキリンカップ以来約3年半ぶりの対戦。日本はMF久保建英のA代表初ゴールなどにより、4-1で勝利していた。ガーナ代表はFIFAランキング75位。2023年11月から今月にかけて行われていた北中米W杯アフリカ予選では同56位のマリに続く2番手