アース・スター エンターテイメントが運営する無料WEBコミック誌「コミック アース・スター」において、『東の魔女のあとしまつ〜7年後の運命〜』(漫画：森みさき、原作：中村颯希、キャラクター原案：toi8)の連載がスタートした。「東の魔女、アデル！ 教会の決定に則り、火刑に処す！」お調子者魔女、アデルが見た悪夢は、愛しの末弟子レイノルドに殺害される未来だった。暴れ狂うレイノルドが世界を亡ぼす予知夢を回避するため