米シンガー・ソングライターのディアンジェロさんが、現地時間14日に51歳で亡くなった。世界中の音楽ファンやアーティストたちが深い悲しみに包まれるなか、“ファンクの総帥”として知られるジョージ・クリントンが、インスタグラムを通じて追悼のメッセージを発信した。【写真】安らかに…ジョージ・クリントンとディアンジェロさんの笑顔の2ショット2人の笑顔のツーショットとともに投稿されたのは、ディアンジェロさんのミ