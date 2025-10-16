画像生成ＡＩで作ったわいせつ動画をＳＮＳのグループチャットに無断で共有したとして、京都府警は１６日、いずれも会社員で埼玉県加須市の２８歳と２９歳の男２人をわいせつ電磁的記録記録媒体陳列容疑で逮捕した。発表では、２人は５〜７月、知人女性１１人の画像を悪用してわいせつ動画１７点を作成。ＳＮＳのグループチャットに投稿し、不特定多数の人が閲覧できるようにした疑い。２８歳の男は容疑を一部否認し、２９歳の