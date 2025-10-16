千葉県立関宿城博物館(千葉県野田市)では、開館30周年記念企画展として「関宿城に舞う鷹の羽〜下総久世家〜」を開催している。開催期間は2025年11月30日(日)まで。関宿藩主であった久世家は、寛文9(1669)年の藩主就任から明治4(1871)年の廃藩まで、約180年にわたり下総国関宿藩(現在の千葉県野田市関宿周辺)を治めた。関ヶ原の戦い以前から徳川家に仕える譜代大名として歴代将軍からの信任が厚かった久世家は、江戸時代を通じて、