◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第２戦阪神５×―３ＤｅＮＡ＝延長１０回＝（１６日・甲子園）ＤｅＮＡは同点の４回に牧秀悟内野手がＣＳ通算１７試合目の出場で初本塁打となるソロアーチで勝ち越したが、８回に同点とされ、最後は延長１０回サヨナラ負け。連敗で０勝３敗（阪神にアドバンテージ１勝）となり、崖っぷちに追い込まれた。チームに勢いを呼びそうな一発を放った牧だが、８回に