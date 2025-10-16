メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太七冠にとって3つ目の永世称号の獲得がかかる竜王戦七番勝負は16日、福井県で第2局が始まりました。 今期の竜王戦七番勝負は、去年に続いて、藤井七冠に佐々木勇気八段が挑戦しています。 藤井七冠の開幕戦勝利で迎えた第2局は、福井県のあわら温泉で16日午前9時、佐々木八段の先手で始まりました。 藤井七冠は2021年に竜王のタイトルを獲得して以降、竜王戦は4連覇中で、今