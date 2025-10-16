メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県警半田警察署の新しい庁舎がお披露目されました。 半田警察署の旧庁舎は1966年に建築され、単独庁舎としては県内でもっとも古く、老朽化が進んでいました。 ほかにも、建築時から署員の数が100人以上増えて狭くなったことなどから、愛知県警は庁舎を建て替え、16日、報道陣に公開しました。 新庁舎は運転免許の更新などの交通関係の窓口の面積を広げて利便性を高めたほか、災害時に