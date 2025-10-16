【ニューヨーク共同】16日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前日比74.19ドル高の4万6327.50ドルを付けた。2025年7〜9月期決算で、米金融大手が好調だったことや、半導体大手の台湾積体電路製造（TSMC）が過去最高益だったことなどを好感して、買い注文が先行した。