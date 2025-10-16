クジラ夜の街が、メジャー3rdフルアルバム『ひかりあそび』の収録内容を公開した。あわせて、新たなアーティスト写真を公開した。 （関連：Dannie May、三者三様のボーカルが生み出す熱狂渦巻くステージクジラ夜の街招いた2マンライブ東京公演レポ） 同作品は、名前の通り“光”をモチーフにしたアルバムで、ジャケットや歌詞カードにはこだわりが詰め込まれている。 公開された新