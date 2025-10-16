◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第２戦阪神５×―３ＤｅＮＡ＝延長１０回＝（１６日・甲子園）阪神は、森下翔太外野手の“ＣＳ１号”で、サヨナラ勝利。２連勝アドバンテージを含む３勝０敗とし、日本シリーズ進出に王手をかけた。延長１０回無死一塁。森下が、ＤｅＮＡ・佐々木の１１９キロ、スライダーを振り抜いて左中間席にたたき込んだ。クライマックスシリーズで新人から３年連続本塁打