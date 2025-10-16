◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・最終ステージ第２戦阪神５Ｘ―３ＤｅＮＡ＝延長１０回＝（１６日・甲子園）セ・リーグ２位のＤｅＮＡが同１位の阪神に手痛いサヨナラ負けを喫して、２連敗。阪神に与えられた１勝のアドバンテージを含めて０勝３敗となり、１７日の第３戦に敗れればＣＳ敗退決定という崖っぷちに追い込まれた。ＣＳ初登板初先発したＤｅＮＡのドラフト１位・竹田は５回０／３、８２球を