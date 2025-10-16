ジョー マローン ロンドンから2025年クリスマス限定コレクションが登場♡テーマは“Fun and Games”、サンダルウッド＆スパイスドアプリコットやオレンジビターなど、心躍る香りを揃えました。アドベントカレンダーやフレグラントコレクションなどギフトにも最適なアイテムが、10月17日（金）よりオンライン先行、10月24日（金）より全国発売予定です♪ 香りで彩る♡2025クリスマス限