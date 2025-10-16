◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第2戦ソフトバンク3―0日本ハム（16日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの松本裕樹が、前夜のリベンジを果たす好投を見せた。0―0の8回から3番手で登板し、1回無失点で勝ち投手となった。先頭は15日の初戦に同点アーチを浴びたフランミル・レイエス。フォークで詰まらせ二ゴロに打ち取った。右腕は「シンプルに一人一人、一球一球っていうところ。昨日こ