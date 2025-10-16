福岡県警城南署は16日、福岡市城南区の住民が持つ携帯に同日午後5時ごろ、警視庁の警察官を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「詐欺事件に関わった犯人があなた名義のクレジットカードを持っていた」「今から事情聴取をしたいので東京まで来るか」などと言われる内容だった。