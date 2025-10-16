10回、サヨナラ2ランを放ち二塁に向かう阪神・森下（手前）＝甲子園阪神は3―3の延長十回無死一塁、森下が左中間へ2ランを放ちサヨナラ勝ちした。佐藤輝が一回の先制打、八回の同点打と3安打2打点。DeNAは四回に牧のソロでリードしたがその後は好機を生かせず、救援陣がつかまった。