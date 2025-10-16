日本維新・吉村洋文代表が１６日、テレビ朝日報道ステーション」に生出演した。自民・高市早苗総裁と連立政権に向けた政策協議を行うことで同意し、維新が高市自民に提示・要求した政策１２項目について解説した。吉村維新が軸に掲げる「社会保険料の引き下げ」や「副首都構想」を中心に１２項目。「政治改革」には自民と公明が決裂する原因となった「企業団体献金の廃止」も含まれ、吉村代表は「ここは溝がかなりあるのは