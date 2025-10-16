延長１０回阪神無死一塁、森下にサヨナラ２ランを浴びぼうぜんとベンチに戻る横浜ＤｅＮＡ・佐々木＝甲子園（花輪久写す）◆横浜ＤｅＮＡ３−５阪神（甲子園）プロ野球セ・リーグのクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファイナルステージ（６試合制）は１６日、兵庫県西宮市の甲子園球場で第２戦が行われ、レギュラーシーズン２位の横浜ＤｅＮＡベイスターズはリーグ覇者の阪神タイガースに延長十回３−５でサヨナラ負けを喫し、対