◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第２戦阪神５×―３ＤｅＮＡ＝延長１０回＝（１６日・甲子園）阪神が、サヨナラ勝利で２連勝とし、アドバンテージを含む３勝０敗とした。王者の底力を見せつけた。延長１０回無死一塁。３番・森下が、ＤｅＮＡ・佐々木の１１９キロのスライダーを強振した。初球を完璧に捉え、左中間席にたたき込んだ。延長１０回の死闘に終止符を打つ一発に「最高の形。きょう