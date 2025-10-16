「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神５−３ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）３−３の延長十回無死一塁、阪神・森下が劇的なサヨナラ２ランを左中間スタンドへ運んだ。日本シリーズ進出に王手をかける一発でお立ち台に上がった森下は「勝ちましたぁー！！」と甲子園を埋めつくした虎党に向かって絶叫し、勝利を報告した。十回は先頭の中野が左前打で出塁し打席へ。初球をとらえた。「（中野）拓夢さんが出てく