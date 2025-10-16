◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第2戦ソフトバンク3―0日本ハム（16日、みずほペイペイドーム）先発の有原航平が粘りの投球で勝利に貢献した。6回4安打無失点、2奪三振。初回は1死一、三塁、4回も1死二、三塁と、立ち上がりからピンチを背負う苦しい投球が続いた。それでも得点は許さず「内容というより、とにかくゼロに抑えることがテーマだった。何とか投げ切れたかな」と安心した表情を