8人組グループ・timeleszが15日、今年を象徴するスターを表彰するライフスタイルグラビア週刊誌の授賞式『anan AWARD 2025』に登場。見事大賞に輝き、メンバーたちが受賞の喜びや、来年の抱負を明かしました。その年のムーブメントの先駆けや、象徴となった人・モノ・コトを表彰する『anan AWARD』。timeleszは、“2025年の時代の顔”となる大賞に輝きました。受賞理由は、“自ら仲間を探し、アーティストとしての殻を破り、グルー