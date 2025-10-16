自民党の片山さつき・元地方創生相は１６日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、日本維新の会が自民に１２分野の政策実現を要求したことについて、「膨大だ。さすがに細部まで全部詰めて（合意）ということではないだろう」との見通しを示した。このうち、企業・団体献金の禁止を巡っては「自民も断固として踏み切る部分も必要だ」と述べた。番組にはＪＸ通信社の米重克洋代表も出演し、「維新支持層に限らず（自民の高