【パリ＝上地洋実】フランスで最も権威のある文学賞の一つであるメディシス賞で、２０２３年に芥川賞を受賞した市川沙央さんの小説「ハンチバック」が外国小説部門の最終候補７作品の中に選ばれた。１１月５日に受賞作が発表される。メディシス賞は１９５８年に創設され、まだ評価が確立していない新人作家による大胆で先駆的な作品に授与される。７０年にフランス語に翻訳された作品を対象とした外国小説部門が設けられた。