先月、アラブ首長国連邦の3部クラブであるアラビアン・ファルコンズへの移籍が話題となった元イングランド代表MFジョンジョ・シェルヴェイ。33歳の同選手が移籍した理由は金銭目的ではないかとも噂されていたが、『BBC』のインタビューで明確に否定した。「気にしていないよ。あれ以来『お金のためにそこに行ったんだ』というような話を何度か目にしたけど、『お金？UAE3部リーグにお金なんかないじゃないか』と思っている。ここ