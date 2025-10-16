バイエルンでプレイするイングランド代表FWハリー・ケイン（32）は今シーズン、驚異的なペースで得点を量産している。5-0で勝利したW杯欧州予選のラトビア戦で2ゴールを記録したケイン。W杯出場を決定づける大事な試合でもイングランド代表のエースは結果を残した。そんなケインは今シーズン圧巻の活躍を見せており、バイエルンでは公式戦10試合で18ゴール3アシストを記録。イングランド代表も合わせると13試合で21ゴール6アシスト