TBSの野村彩也子アナウンサー（28）が16日、自身のインスタグラムを更新。ホルターネックのニット姿で秋の味覚を堪能する様子を公開した。「すっかり涼しくなってきたこの頃。この間までノースリーブだったのにな〜」と書き始めた野村アナ。ホルターネックのニット姿を披露した。「ポテトを頬張る毎日。。」と明かし、ポテトをパクリ。「肌寒くなると温もりを欲するのか、お芋が食べたくなるの、わかりますか？」と呼びかけ