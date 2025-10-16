プロ野球のクライマックスシリーズ（ＣＳ）は１６日、セ・パ両リーグでファイナルステージ（６試合制）の第２戦が行われ、セ・リーグは阪神がＤｅＮＡに５―３でサヨナラ勝ち。パ・リーグはソフトバンクが日本ハムに３―０と投手戦を制し、いずれもアドバンテージの１勝を含めて通算３勝として、日本シリーズ進出に王手をかけた。第３戦の先発は阪神が高橋、ＤｅＮＡがケイ、ソフトバンクが上沢、日本ハムが伊藤と発表された。阪