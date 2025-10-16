J:COMは、10月30日・31日にインテックス大阪で開催される「第5回 デジタル化・DX推進展（ODEX）大阪会場」に出展し、自治体や教育機関、公共施設向けのDX推進を支援するソリューションを紹介する。10月30日・31日にインテックス大阪で開催される「第5回 デジタル化・DX推進展（ODEX）」○大阪府千早赤阪村でのDXの取り組みを紹介する講演も同展は、デジタル化やDXを推進したい自治体や企業などを対象とした展示会で、総務省・厚生