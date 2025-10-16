元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が１６日、日本テレビ系「ミヤネ屋」に出演し、自民党と日本維新の会の連立について言及した。日本維新の会は１５日、自民党・高市早苗総裁との党首会談に出席。吉村洋文代表は会談終了後の会見で、高市氏に２１日の臨時国会で首相指名選挙と連立入りに関する協力を求められたと明かし、連立入りの可能性を示唆した。維新は副首都構想を絶対条件に掲げている。これに橋下氏は「実現させるな