阪神は１６日の「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」ファイナルステージ第２戦（甲子園）で延長１０回に森下翔太外野手（２５）が劇的なサヨナラ２ランを放ち、５―３で連勝。優勝アドバンテージを含めて３勝０敗とし、日本シリーズ進出に王手をかけた。聖地が爆発的な大歓声に包まれた。無死一塁から甘く入った森下がスライダーを一閃した。白球は左中間席最前列に吸い込まれて熱闘に終止符を打った。先発し