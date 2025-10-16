２年連続で下克上を目指す三浦ＤｅＮＡが３―５で２連敗を喫し、いよいよ崖っぷちとなった。１６日、阪神との「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」ファイナルステージ第２戦（甲子園）でＤｅＮＡは先発・竹田が初回に２点を失うも、打線が３回に同点に追いつき、４回には牧のソロ本塁打で一時はリードを奪った。降雨による中断を挟んで救援陣が無失点でつないだが、８回に４番手・伊勢がつかまった。一死一、