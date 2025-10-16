「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神５−３ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）阪神がサヨナラ勝ちで連勝。対戦成績を３勝（リーグ優勝によるアドバンテージ１勝を含む）とし、日本シリーズ進出に王手をかけた。３−３の延長十回、森下がサヨナラ２ランを放った。試合は初回から動いた。先頭の近本が四球を選ぶと、１死を挟んで森下の右翼戦二塁打で二、三塁を作る。この好機で打席に立った佐藤輝が、高めの１４