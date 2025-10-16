およそ6割の人がセックスレス（＝性交渉が月1回未満）という令和のニッポン。将来の人口減少を見据えた少子化対策が国政レベルでも進んでいますが、「子どもを作らない」という以前に「そもそも性行為をしない」という夫婦も増えています。セックスレス夫婦が生まれる前提として、若い世代の性事情の変化があることは、見逃せない事実です。【マンガ】性の相性を知らないままの人生なんて……！ 友達婚した女性が「レズ風俗」で得