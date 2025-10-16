CSファイナルステージ第2戦○ 阪神 5x − 3 DeNA ●＜10月16日甲子園＞阪神・森下翔太が16日、DeNAとの2025JERAクライマックスシリーズセ ファイナルステージ第2戦で劇的なサヨナラ本塁打を放った。森下は3−3の10回無死一塁の第5打席、佐々木千隼が投じた初球のスライダーを左中間スタンド最前列に放り込んだ。このサヨナラ本塁打にMBSラジオ制作でニッポン放送でも放送された『2025JERAクライマックスシリーズセ 阪神−D