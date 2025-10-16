バットを手に笑顔を見せる柳田（撮影・星野楽）キャッチボールで調整する上沢（撮影・中村太一）バットを手に笑顔を見せる周東（撮影・星野楽）守備練習する山川（撮影・星野楽）バント練習する牧原大（撮影・星野楽）笑顔でポーズをとる大津（撮影・星野楽）日本ハム・レイエス（右）と談笑する山川（撮影・栗木一考）日本ハム・新庄監督（右）とハイタッチする小久保監督（撮影・栗木一考）始球式を務め、熱男ポーズを決める松田