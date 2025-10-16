ハロー!プロジェクトに所属する8人組アイドル「OCHA NORMA」が15日、グループ初となる単独日本武道館公演「OCHA NORMA 2025 LIVE at BUDOKAN 〜#OCHAnnel〜」を開催した。「#OCHAnnel」と題されたライブは、客席をグループ名の由来でもある?お茶の間?に見立て、楽曲をテーマごとに分け、各ブロックをテレビ番組になぞらえた演出で展開。テレビスタジオをイメージしたステージに、青いスパンコールの衣装で登場したメンバーは、