福岡県警嘉麻署は16日、嘉麻市の住民が持つスマートフォンに14日午後11時ごろ、警察庁を名乗って【重要なお知らせ】と題した不審な電子メールが送信されたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。メールには「あなたはマネーロンダリングの疑いがあります。保釈金として150万を下記の口座にお振り込みください。捜査終了後、保釈金は返金されます」などと記載されていた。